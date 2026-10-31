Contactanos
Coahuila

Piden precaución a familias durante recorridos de Halloween en Allende

La celebración de Halloween movilizará a niños y jóvenes; se aconseja acompañar a los menores y revisar los dulces.

Por Alberto Ibarra - 31 octubre, 2026 - 01:08 p.m.
Familias de Allende se preparan para recorrer las calles durante la celebración de Halloween.
Familias de Allende se preparan para recorrer las calles durante la celebración de Halloween.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ALLENDE, Coahuila - La noche de Halloween llevará a niñas, niños y jóvenes a recorrer distintas colonias de Allende para pedir dulces y convivir con vecinos, una tradición que cada año reúne a familias, pero que también requiere tomar precauciones para evitar accidentes.

      Recomendaciones de Seguridad para Halloween

      Para que los menores disfruten de la celebración sin exponerse a riesgos, se recomienda que salgan acompañados por sus padres o un adulto responsable, caminen por las banquetas y tengan cuidado al cruzar calles y avenidas con circulación vehicular.

      Otra medida importante es revisar los dulces antes de consumirlos y mantener una conducta respetuosa durante los recorridos, evitando daños a viviendas, vehículos y espacios públicos.

      La Importancia de la Convivencia Familiar

      La participación de todos permite que esta tradición se desarrolle en un ambiente de convivencia y tranquilidad para las familias.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados