Piden precaución a familias durante recorridos de Halloween en Allende

ALLENDE, Coahuila - La noche de Halloween llevará a niñas, niños y jóvenes a recorrer distintas colonias de Allende para pedir dulces y convivir con vecinos, una tradición que cada año reúne a familias, pero que también requiere tomar precauciones para evitar accidentes.

Recomendaciones de Seguridad para Halloween

Para que los menores disfruten de la celebración sin exponerse a riesgos, se recomienda que salgan acompañados por sus padres o un adulto responsable, caminen por las banquetas y tengan cuidado al cruzar calles y avenidas con circulación vehicular.

Otra medida importante es revisar los dulces antes de consumirlos y mantener una conducta respetuosa durante los recorridos, evitando daños a viviendas, vehículos y espacios públicos.

La Importancia de la Convivencia Familiar

La participación de todos permite que esta tradición se desarrolle en un ambiente de convivencia y tranquilidad para las familias.