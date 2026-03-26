Brigada estatal lleva servicios sociales directamente a trabajadores en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Como parte de la estrategia para ampliar la cobertura de programas sociales, el Gobierno del Estado llevó una brigada de Mejora Coahuila a las instalaciones de la empresa Dylsa.

La jornada tuvo como objetivo facilitar el acceso a diversos servicios y apoyos a los trabajadores, acercando directamente a las dependencias estatales en un horario accesible para el personal.

Durante la brigada se instalaron módulos de atención en áreas como salud, trámites de licencias, así como información sobre beneficios y descuentos, con el propósito de contribuir a la economía familiar.

Autoridades destacaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo continuo por llevar los programas a todos los sectores, incluyendo el ámbito laboral, para garantizar mayor cercanía con la ciudadanía.

Indicaron que este tipo de brigadas se ha replicado en distintas empresas de la región, buscando resolver dudas y brindar atención directa sin que los beneficiarios tengan que trasladarse a oficinas gubernamentales.