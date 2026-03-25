Martha Herrera PRONNIF aclara la decisión impulsiva de Axel y Kelly

La salida de Axel y Kelly de su casa, ocurrida hace casi una semana, fue resultado de una decisión impulsiva propia de la adolescencia y no de una situación de riesgo o violencia en su entorno familiar.

Lo anterior lo dio a conocer la subprocuradora de PRONNIF, Martha Herrera, quien señaló que las primeras indagatorias establecieron que ambos menores actuaron por impulso y sin ver las consecuencias, motivados por situaciones cotidianas.

Explicó que en el caso de Axel, el detonante fue un regaño por parte de su madre tras una travesura, mientras que Kelly lo convenció a irse, lo que derivó en que ambos se fueran de la ciudad.

La subprocuradora señaló que este tipo de decisiones suelen presentarse en la adolescencia, cuando los menores reaccionan de manera impulsiva ante conflictos momentáneos o límites establecidos en el hogar.

A pesar del riesgo que implicó su ausencia, destacó que no fueron víctimas de algún delito ni vulneraciones en el tiempo que permanecieron fuera, lo que permitió su localización sin mayores afectaciones.

"A pesar del riesgo en el que se encontraron en diferentes momentos, afortunadamente no fueron víctimas de ningún delito o vulneración, que en su paso, se encontraron a gente que si bien, lejos de ayudarlos, debieron dar parte a las autoridades, pero afortunadamente son personas que en el trayecto los cuidaron".

Tras ser encontrados, ambos menores mostraron arrepentimiento por lo ocurrido, lo que confirmó que se trató de una acción precipitada.

En cuanto a las medidas adoptadas, indicó que Axel permanecerá de manera temporal con una familia de apoyo, mientras se trabaja con su entorno familiar para fortalecer aspectos de crianza.

Sobre Kelly, detalló que cuenta con un diagnóstico previo y se encuentra bajo tratamiento terapéutico y psiquiátrico, que deberá continuar bajo supervisión médica y el especialista determinará si su comportamiento estuvo relacionado con su padecimiento o con factores propios de la etapa adolescente.

Acciones de la autoridad para garantizar el bienestar

Reiteró que la intervención de la Procuraduría se enfocó en descartar situaciones de riesgo en los hogares de ambos menores y garantizar su bienestar con un seguimiento integral.