Lilly Téllez llama narcopolítico a Saúl Monreal en el Senado

CIUDAD DE MÉXICO — Una sesión ordinaria en el Senado de la República se transformó este jueves en un escenario de confrontación directa cuando la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez, acusó frontalmente a Saúl Monreal Ávila, legislador de Morena, de ser un "narcopolítico". El señalamiento provocó una estrepitosa pelea verbal en la tribuna, llevando al integrante de la familia Monreal a encarar a la sonorense bajo la consigna: "demuéstrame que soy un narco".

El altercado comenzó durante el debate de un dictamen sobre seguridad pública, momento en el que Téllez utilizó su intervención para arremeter contra la gestión de Morena en Zacatecas y los vínculos que, según su narrativa, existen entre el poder político y el crimen organizado en esa entidad. La senadora panista señaló directamente a Saúl Monreal, hermano del coordinador de la bancada y del actual gobernador de Zacatecas, vinculándolo con estructuras delictivas, lo que rompió de inmediato el orden en el salón de sesiones.

[Imagen de la confrontación entre Lilly Téllez y Saúl Monreal en la tribuna del Senado]

Visiblemente molesto, Saúl Monreal subió a la máxima tribuna para exigir pruebas de las graves acusaciones. Entre gritos de las bancadas de ambos lados, el zacatecano retó a Téllez a presentar denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en lugar de utilizar el fuero constitucional para lanzar "calumnias" que dañan su honor y el de su familia. "Es muy fácil venir a insultar sin una sola prueba; si tienes los elementos, ve y denúnciame, pero no seas cobarde en el micrófono", sentenció Monreal mientras la presidencia de la Mesa Directiva intentaba, sin éxito, retomar el control.

[Imagen del desorden legislativo y las protestas de las bancadas de Morena y el PAN]

Analistas legislativos señalan que este tipo de enfrentamientos han sido recurrentes durante el presente periodo de 2026, reflejando una polarización extrema en la Cámara Alta. Mientras la oposición busca capitalizar el tema de la inseguridad en estados gobernados por Morena, el bloque oficialista defiende su estrategia de "paz con justicia", calificando los ataques de Lilly Téllez como parte de una campaña mediática de cara a los próximos procesos electorales. La sesión tuvo que ser suspendida momentáneamente debido a que los legisladores de ambos bandos se acercaron al área de estrado intercambiando insultos personales.

Por su parte, la bancada de Morena emitió un comunicado posterior respaldando a Saúl Monreal y anunciando que analizarán interponer una queja ante la Comisión de Ética del Senado por el uso de lenguaje violento y acusaciones sin sustento. En respuesta, Lilly Téllez reafirmó sus dichos a través de sus redes sociales, asegurando que "la verdad no es calumnia" y que continuará señalando lo que considera una infiltración del narcotráfico en las instituciones del Estado mexicano bajo la actual administración.

Con este nuevo choque, la productividad legislativa volvió a quedar en segundo plano frente al espectáculo de la confrontación partidista. El caso de los Monreal en Zacatecas sigue siendo un punto de fricción constante en el debate nacional, y el reto de "demuéstrame que soy un narco" queda como una de las frases más tensas registradas en el diario de los debates de este año. El Senado se encamina al cierre de marzo bajo una atmósfera de hostilidad que dificulta la aprobación de reformas estructurales pendientes en la agenda del 2026.