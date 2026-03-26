La solidaridad salva el vínculo entre mujer ciega con cáncer y su perro guía, Matías.

Carolina Salomón/La Voz

Lo que comenzó como un llamado desesperado por alimento, hoy se ha convertido en una historia de solidaridad. Matías, el perro guía de Claudia Loera, una mujer de 47 años con ceguera y diagnóstico probable de cáncer, ya cuenta con padrinos que mes con mes le proporcionarán croquetas, evitando así que su dueña tenga que separarse de él.

Claudia, vecina de la colonia 21 de Marzo, enfrentaba una situación límite: no tenía recursos para alimentar a su fiel compañero, quien no solo es su guía, sino también su soporte emocional en medio de una etapa marcada por la enfermedad y la incertidumbre.

Su historia, difundida previamente por el periódico La Voz, tocó corazones y generó una respuesta inmediata.

La ayuda de la comunidad

La ayuda llegó a través de los regidores Martín Gómez y Ana Osorio, impulsores del programa "Huellitas en Acción", enfocado en apoyar a mascotas con insumos gratuitos o a bajo costo.

Ambos acudieron en respaldo de Claudia, logrando gestionar padrinos comprometidos con la alimentación de Matías.

Desafíos personales de Claudia

La mujer perdió la vista a consecuencia de la diabetes y recientemente recibió un diagnóstico probable de cáncer, situación que la mantiene a la espera de nuevos estudios con la esperanza de descartar la enfermedad.

A la par, su esposo se encuentra desempleado, lo que ha agudizado las carencias económicas en el hogar.

En medio de este panorama, Matías, de 4 años de edad, representa mucho más que una mascota. Es compañía, guía y consuelo. Es quien permanece a su lado cuando la incertidumbre pesa más.

Separarse de él no era una opción, aunque la necesidad amenazaba con obligarla a hacerlo.

Hoy, gracias al apoyo ciudadano y a la intervención de este programa, Claudia puede conservar a su compañero de vida.