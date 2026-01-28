Incendio consume vivienda en la colonia Porvenir de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Una vivienda fue consumida en su totalidad por el fuego, sin que se reportaran personas lesionadas, en hechos registrados en la colonia Porvenir.

El incendio ocurrió en un domicilio ubicado en la calle Flores Magón número 950, hasta donde acudieron elementos de Protección Civil para atender la emergencia.

De acuerdo con la información recabada, la joven Dulce Carina Pérez, de 19 años, se encontraba cocinando en una estufa de leña cuando el fuego se salió de control, provocando el siniestro.

El incendio y su rápida propagación

La vivienda, construida con tarimas y cartón, facilitó la rápida propagación de las llamas, lo que derivó en la pérdida total del inmueble.

Tras varios minutos de trabajo, elementos de Protección Civil lograron sofocar el incendio y evitar que el fuego se extendiera a domicilios cercanos.

Aumento de incendios domésticos en la región

Autoridades señalaron que en la ciudad se ha registrado un incremento en los incendios domésticos, principalmente por el uso de métodos alternativos para generar calor ante las bajas temperaturas.