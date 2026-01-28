Ante onda gélida Marcado ausentismo escolar Tras reanudación de clases

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de este miércoles se reanudaron las actividades educativas, luego de una suspensión de 48 horas debido a las inclemencias provocadas por una onda gélida que afectó la entidad Coahuilense. Sin embargo, el regreso a clases estuvo marcado por un notorio ausentismo, especialmente en planteles de nivel primaria como la escuela "Benito Juárez" Turno Matutino del Municipio de Múzquiz.

La escuela 'Benito Juárez' reporta solo 40 alumnos presentes de 282 en matrícula.

El director del plantel, Humberto Martínez Mangel, informó que la asistencia fue considerablemente baja, ya que únicamente se presentaron 40 alumnos de los 282 que conforman la matrícula escolar.

"Entendemos la preocupación de los padres por las bajas temperaturas, pero estamos retomando actividades con normalidad", expresó el directivo.

Martínez Mangel explicó que, debido al calendario escolar, los estudiantes solo asistirán a clases hasta el jueves, ya que el viernes está programado el Consejo Técnico Escolar para docentes y el próximo lunes será día festivo, lo que permitirá a los alumnos disfrutar de un puente largo.

Los padres deben asegurar que los niños asistan bien abrigados para evitar enfermedades.

Asimismo, recordó que la Secretaría de Educación Pública ha reiterado que la decisión de enviar a los hijos a clases recae en los padres de familia, quienes deben asegurarse de que los menores asistan bien abrigados para evitar enfermedades respiratorias como gripes o neumonías, comunes en esta temporada.

Actividades escolares programadas para febrero incluyen ceremonias y festejos.

Finalmente, el director adelantó que en febrero tienen ya calendarizadas diversas actividades escolares desde ceremonias cívicas hasta festejos por el Día del Amor y la Amistad con el objetivo de fortalecer la convivencia entre los alumnos.

Además, mencionó que ya se encuentran en marcha las preinscripciones para primer grado de primaria, mientras que los estudiantes de sexto grado realizan su proceso para ingresar a secundaria.