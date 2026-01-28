Ganaderos de Acuña superan bajas temperaturas sin pérdidas en el hato

Ciudad Acuña.– A pesar de las bajas temperaturas registradas en la región y la caída de aguanieve, los ganaderos de Acuña lograron superar el fenómeno climático sin registrar pérdidas en sus predios.

Las precipitaciones dejaron una importante acumulación de hielo y aguanieve en la mayoría de los ranchos, los cuales amanecieron cubiertos de blanco, sin que hasta el momento se reporten afectaciones al ganado.

¿Cómo afectaron las bajas temperaturas a los ganaderos?

El presidente de la Asociación Ganadera Local de Acuña, Homero Amezcua Villarreal, señaló que se mantiene una vigilancia constante sobre las condiciones climáticas, ante la posibilidad de que continúen las bajas temperaturas en la región.

Indicó que durante la semana se espera que continúe el proceso de deshielo en los ranchos, lo que permitirá una recuperación paulatina de las áreas productivas.

Impacto de las precipitaciones en Acuña

Asimismo, Amezcua Villarreal destacó que las precipitaciones son vistas de manera positiva, ya que ante la falta de lluvias durante el año anterior, el agua generada por el deshielo representará un apoyo importante para mejorar las condiciones de los predios ganaderos.