A 11 años del tornado, Ciudad Acuña honra la memoria de las víctimas

Ciudad Acuña.- Autoridades municipales, dependencias y familias de las víctimas participaron en la ceremonia conmemorativa por el 11 aniversario luctuoso del tornado ocurrido en 2015, considerado uno de los desastres naturales que más ha marcado a la comunidad.

El acto se realizó en la plaza del Fraccionamiento Altos de Santa Teresa, espacio construido en memoria de las personas que perdieron la vida durante el fenómeno meteorológico.

Durante la ceremonia estuvieron presentes distintas dependencias de la ciudad, así como familiares de las víctimas, quienes recordaron a sus seres queridos en un ambiente de respeto y solidaridad.

Ceremonia conmemorativa del tornado

Como parte del evento, autoridades y corporaciones asistentes realizaron una guardia de honor, además de contar con la participación de escuelas de la localidad.

Impacto en la comunidad

A 11 años de la tragedia, esta conmemoración se ha convertido en un símbolo de unidad y apoyo entre los habitantes de Ciudad Acuña, quienes mantienen viva la memoria y recuerdan la solidaridad mostrada en aquellos momentos difíciles.