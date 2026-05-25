Contactanos
Coahuila

A 11 años del tornado, Ciudad Acuña honra la memoria de las víctimas

Familias, autoridades y escuelas participaron en una ceremonia conmemorativa marcada por el respeto, la solidaridad y la unidad comunitaria.

Por Angel Garcia - 25 mayo, 2026 - 05:09 p.m.
A 11 años del tornado, Ciudad Acuña honra la memoria de las víctimas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad Acuña.- Autoridades municipales, dependencias y familias de las víctimas participaron en la ceremonia conmemorativa por el 11 aniversario luctuoso del tornado ocurrido en 2015, considerado uno de los desastres naturales que más ha marcado a la comunidad.

      El acto se realizó en la plaza del Fraccionamiento Altos de Santa Teresa, espacio construido en memoria de las personas que perdieron la vida durante el fenómeno meteorológico.

      Durante la ceremonia estuvieron presentes distintas dependencias de la ciudad, así como familiares de las víctimas, quienes recordaron a sus seres queridos en un ambiente de respeto y solidaridad.

      Placeholder

      Ceremonia conmemorativa del tornado

      Como parte del evento, autoridades y corporaciones asistentes realizaron una guardia de honor, además de contar con la participación de escuelas de la localidad.

      Placeholder

      Impacto en la comunidad

      A 11 años de la tragedia, esta conmemoración se ha convertido en un símbolo de unidad y apoyo entre los habitantes de Ciudad Acuña, quienes mantienen viva la memoria y recuerdan la solidaridad mostrada en aquellos momentos difíciles.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados