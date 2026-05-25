Lamenta Secretaría de Educación fallecimiento de estudiante en Monclova

Monclova, Coahuila de Zaragoza; 25 de mayo de 2026. – La Secretaría de Educación del Estado de Coahuila de Zaragoza lamenta el fallecimiento de un estudiante, ocurrido al interior de una institución educativa del municipio de Monclova.

Desde el primer momento, se activaron los protocolos de actuación correspondientes y se estableció coordinación con las autoridades competentes, a fin de atender y dar seguimiento puntual a la situación, en estricto apego a los procedimientos institucionales.

Acciones de la autoridad

De igual forma, esta dependencia implementará acciones de acompañamiento emocional y apoyo psicosocial dirigidas a la comunidad escolar, mediante personal especializado, con el propósito de brindar atención a la familia, estudiantes, madres y padres de familia, personal docente y administrativo que así lo requieran.

La Secretaría de Educación expresa su solidaridad y acompañamiento a la familia, y comunidad educativa ante este lamentable acontecimiento.

Detalles confirmados

Por respeto a la privacidad de la familia y en atención al interés superior de la niñez, se omite proporcionar información adicional sobre el caso.

La Secretaría de Educación refrenda su compromiso de actuar con responsabilidad, sensibilidad y cercanía con la comunidad educativa.