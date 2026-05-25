Sin acta de nacimiento se frena sepelio de Dominic; Expone negligencia

MONCLOVA, Coahuila. — Ni la muerte pudo otorgarle de inmediato la paz que Dominic tanto anhelaba en vida. El pequeño de tan solo 9 años, quien falleció la noche del domingo tras ser arrollado por una camioneta en la transitada avenida Las Torres, permanece en una sala de la capilla San Gabriel en el bulevar San José, donde el dolor de su partida se ha transformado en un laberinto legal: para el Estado mexicano, Dominic simplemente nunca existió.

Entre el llanto, los gritos de una madre ahogada en la culpa de las adicciones y las discusiones familiares que requirieron la intervención de la Policía Municipal, sus deudos enfrentan el último y más amargo obstáculo. El cuerpo del menor no ha podido recibir cristiana sepultura debido a que nunca fue presentado ante el Registro Civil. Carece de un acta de nacimiento, un documento de identidad que hoy las autoridades municipales y estatales exigen para poder liberar los permisos de inhumación en el camposanto.

Un entorno de abandono y adicciones

La tragedia de Dominic no comenzó sobre el pavimento de la avenida Las Torres; se gestó diariamente en un hogar de la colonia Cañada Sur, marcado por el hacinamiento, el consumo de sustancias ilícitas y el hambre. Vecinos del sector relataron con profunda consternación que el pequeño vagaba diariamente por las calles en busca de un taco que algún colono piadoso le pudiera ofrecer.

"En esa casa no había alimento, ni siquiera agua", narró Evelyn, una vecina que llegó a brindarle refugio temporal en su hogar. Las omisiones eran el pan de cada día. Apenas hace un mes, la hermanita de Dominic, una menor de entre 12 y 15 años que ya es madre y cuyo bebé permanece internado, sufrió un desvanecimiento severo por deshidratación. Mientras la familia atendía la emergencia hospitalaria, Dominic caminaba solo por las cuadras de la periferia, descalzo, con signos evidentes de desnutrición y piojos, sin que nadie notara su ausencia durante semanas.

Sus hermanos mayores, de 12 y 17 años, aprendieron a valerse por sí mismos en un ambiente donde, aseguran los testigos, las condiciones higiénicas eran inhumanas y el consumo de drogas por parte de los adultos era habitual.

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El auxilio económico llegó, pero la burocracia frena el adiós

Durante las primeras horas del lunes, los familiares recurrieron a las redes sociales solicitando el apoyo de la ciudadanía monclovense para costear los gastos funerarios. Sin embargo, antes del mediodía la colecta fue cancelada. Los familiares del conductor de la camioneta Chevrolet involucrada respondieron por el incidente, cubriendo una suma cercana a los 18,000 pesos de los servicios. Asimismo, personal del Ayuntamiento local, enviado en representación de Pepe Rivas, titular de programas sociales, acudió a la funeraria para liquidar cualquier adeudo pendiente.

Con el recurso resuelto, los tíos y primos se trasladaron a las oficinas del panteón municipal para asegurar la fosa, pero el trámite rebotó de inmediato. Sin un acta de nacimiento que valide la identidad legal del niño, ningún panteón puede proceder con el entierro, lo que mantiene el cuerpo del menor retenido en la casa funeraria.

"Ya no quiero estar aquí"

Quienes conocieron a Dominic lo recuerdan como un niño serio, vergonzoso, pero dispuesto a tirar la basura o hacer mandados a los tenderos para ganarse un peso y comprar algo de comer. Pocos días antes de morir, el menor se refugió con una vecina a quien, entre lágrimas, le confesó su más íntimo deseo: "Mamá, la quiero mucho a usted y a mis hermanos, pero yo ya no puedo estar aquí. Mis hermanos me maltratan y yo ya no quiero eso para mí; yo quiero salir adelante".

El anhelo de Dominic de alejarse de la violencia y el abandono se truncó la noche del domingo. Ahora, mientras la Fiscalía General del Estado realiza los peritajes del accidente vial, la familia clama la intervención urgente de las instituciones estatales y del Registro Civil para que expidan un acta extemporánea o un decreto humanitario. Solo así, el pequeño que pasó sus nueve años siendo invisible para las instituciones podrá, finalmente, descansar en paz bajo una tumba que lleve su nombre.

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