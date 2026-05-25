Subsecretario de Educación acude a domicilio de padres tras tragedia en kínder de la Cañada

El subsecretario de Educación en Coahuila, Hugo Lozano, arribó hace aproximadamente 40 minutos al domicilio de los padres del menor que perdió la vida al interior del Jardín de Niños María Elena Chaires, con el objetivo de mantener un diálogo con la familia tras la tragedia ocurrida en el plantel educativo.

El funcionario estatal fue visto caminando sobre la calle Fertilizantes, en la colonia Cañada Sur, donde posteriormente ingresó a la vivienda de los familiares del pequeño para sostener una conversación privada.

Accidente en el área de juegos

El accidente se registró en el área de juegos del jardín de niños, donde, de acuerdo con los primeros informes, el menor resbaló y cayó mientras utilizaba los aparatos recreativos de la institución educativa.

Respuesta de emergencias

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, al arribar confirmaron que el menor ya no presentaba signos vitales. Ante el deceso, elementos de la Agencia Investigadora Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acordonaron la zona.