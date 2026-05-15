Empresas locales de Ciudad Acuña apuestan por la educación y formación juvenil

Ciudad Acuña, Coahuila.- Empresas de la localidad mantienen la búsqueda de proyectos que permitan continuar con inversiones en la ciudad, principalmente aquellas enfocadas en el fortalecimiento educativo y la formación de jóvenes.

Entre las prioridades del sector empresarial destaca mejorar las oportunidades de preparación para estudiantes de nivel medio superior, con el objetivo de facilitar su integración al ámbito laboral.

La empresa Bendix ha desarrollado diversas actividades y recorridos enfocados principalmente en instituciones educativas, como parte de las acciones encaminadas a reforzar la vinculación entre estudiantes y empresas.

Representantes empresariales señalaron que se buscará dar continuidad a proyectos que generen enseñanza y experiencia para los jóvenes, además de abrirles puertas dentro del sector productivo.

Indicaron que actualmente es necesario trabajar bajo el esquema del sistema dual, aunque subrayaron que lo más importante es que los estudiantes cuenten con oportunidades reales de integrarse a las empresas y adquirir experiencia laboral.