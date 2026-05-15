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Coahuila

Candidatos del Distrito 1 se reúnen con cámaras empresariales en Ciudad Acuña

CANACO y CANACINTRA reciben propuestas de aspirantes en encuentros centrados en estabilidad y condiciones para el sector empresarial.

Por Angel Garcia - 15 mayo, 2026 - 01:49 p.m.
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      Ciudad Acuña.- En plena temporada electoral rumbo a la elección del Distrito 1, las cámaras empresariales de la ciudad han abierto sus puertas a los distintos candidatos para escuchar sus propuestas y planteamientos.

      Reuniones con candidatos del Distrito 1

      Representantes de los partidos políticos han sostenido encuentros con integrantes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) y de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), donde expusieron proyectos enfocados principalmente en mantener la estabilidad y las condiciones actuales para el sector empresarial.

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      Objetivo de las reuniones empresariales

      Las reuniones forman parte de la agenda que las cámaras han impulsado durante el proceso electoral, con el objetivo de conocer las propuestas de quienes buscan representar al Distrito 1.

      Empresarios señalaron que ambas organizaciones han mantenido apertura para recibir a todos los candidatos participantes en la contienda electoral que culminará en el mes de junio.

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