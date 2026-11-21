CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una persona fue encontrada sin vida a las afueras de las instalaciones de una cadena comercial, en el cruce de H. Colegio Militar y Guerrero, en la colonia Porvenir.

De acuerdo con el reporte, el guardia de seguridad Alejandro Gómez, de 56 años, señaló que una persona que se encontraba pidiendo dinero permanecía inmóvil, por lo que, al notar que no se encontraba en buen estado, solicitó apoyo a las autoridades.

Al arribar al lugar, paramédicos de la Cruz Roja revisaron a la persona y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Posteriormente, elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron para realizar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de la persona. Las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.