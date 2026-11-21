CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Canacintra, en coordinación con otras dependencias, prepara un panel dirigido a mujeres de Ciudad Acuña, con el propósito de brindar información y herramientas que contribuyan a mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su seguridad.

Objetivo del Panel

La actividad llevará por nombre "Del silencio a la acción: ¿Quién te escucha, quién te protege y quién te acompaña?", mediante el cual se busca acercar información y orientación a las asistentes.

Esta iniciativa forma parte del trabajo conjunto que se ha venido realizando entre organismos e instituciones para reforzar las acciones de protección y seguridad para las mujeres.

Detalles del Evento

El panel se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre en las instalaciones de Canacintra, donde se espera la participación de mujeres de la localidad.