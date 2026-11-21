CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las jornadas gratuitas de atención para mascotas continúan en distintos sectores de Ciudad Acuña, con servicios de vacunación antirrábica y desparasitacion para prevenir enfermedades.

Una de estas actividades se realizó en el fraccionamiento Las Alamedas, donde se brindó atención a los animales de compañía.

Ante la proximidad de la temporada invernal, estas acciones buscan preparar a las mascotas que habitan en los hogares y reducir el riesgo de enfermedades.

Las jornadas cuentan con vacunas suficientes para atender a los animales de la localidad y se ofrecen sin costo para sus propietarios.

Se prevé que estas brigadas continúen llegando a diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar la atención de las mascotas.