Llevan atención gratuita para mascotas a diferentes sectores de Ciudad Acuña
Las jornadas gratuitas de vacunación y desparasitacion buscan prevenir enfermedades en mascotas durante el invierno.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Las jornadas gratuitas de atención para mascotas continúan en distintos sectores de Ciudad Acuña, con servicios de vacunación antirrábica y desparasitacion para prevenir enfermedades.
Una de estas actividades se realizó en el fraccionamiento Las Alamedas, donde se brindó atención a los animales de compañía.
Ante la proximidad de la temporada invernal, estas acciones buscan preparar a las mascotas que habitan en los hogares y reducir el riesgo de enfermedades.
Las jornadas cuentan con vacunas suficientes para atender a los animales de la localidad y se ofrecen sin costo para sus propietarios.
Se prevé que estas brigadas continúen llegando a diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de ampliar la cobertura y garantizar la atención de las mascotas.