CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Una motocicleta se atravesó al paso de un automóvil Chevrolet Aveo y provocó un choque en el cruce de las calles Lauro Aguirre y 3, en la colonia 1 de Mayo.

Detalles del accidente

De acuerdo con la información del accidente, la unidad señalada como responsable fue una motocicleta Italika 125, modelo 2021, color rojo, conducida por Jesús Bonifacio Hernández Nájera, de 53 años.

El otro vehículo involucrado fue un Chevrolet Aveo, modelo 2018, color café, conducido por Maribel González Montoya, de 43 años.

Atención médica en el lugar

Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja, quienes valoraron a las personas involucradas y descartaron que presentaran lesiones.