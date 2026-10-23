Contactanos
Coahuila

Apoyan al campo con 18 toneladas de alimento forrajero

El programa tripartito busca beneficiar a 59 trabajadores del campo y cubrir hasta 170 hectáreas.

Por Ángel García - 23 octubre, 2026 - 02:55 p.m.
Productores de Ciudad Acuña reciben apoyo de alimento forrajero para fortalecer las actividades del campo.
Productores de Ciudad Acuña reciben apoyo de alimento forrajero para fortalecer las actividades del campo.
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Alrededor de 18 toneladas de alimento forrajero fueron entregadas a productores de la región como parte de las acciones de apoyo al campo para el cierre del año.

      El programa cuenta con la participación del Gobierno estatal, el Municipio y los productores, quienes trabajan de manera tripartita para beneficiar al menos a 59 trabajadores del campo.

      El apoyo consiste en avena y sorgo forrajero, con una cantidad estimada suficiente para cubrir hasta 170 hectáreas en la región.

      Tras un año en el que se han registrado lluvias, los productores mantienen la expectativa de que se presenten nuevas precipitaciones antes del invierno, a fin de aprovechar este apoyo.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados