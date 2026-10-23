Apoyan al campo con 18 toneladas de alimento forrajero

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Alrededor de 18 toneladas de alimento forrajero fueron entregadas a productores de la región como parte de las acciones de apoyo al campo para el cierre del año.

El programa cuenta con la participación del Gobierno estatal, el Municipio y los productores, quienes trabajan de manera tripartita para beneficiar al menos a 59 trabajadores del campo.

El apoyo consiste en avena y sorgo forrajero, con una cantidad estimada suficiente para cubrir hasta 170 hectáreas en la región.

Tras un año en el que se han registrado lluvias, los productores mantienen la expectativa de que se presenten nuevas precipitaciones antes del invierno, a fin de aprovechar este apoyo.