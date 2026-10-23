Continúan actividades de "Guardianes del Planeta" en jardines de niños de Allende
La campaña ambiental llegó al Jardín de Niños Justo Sierra, donde alumnos aprendieron sobre el cuidado del agua y la separación de residuos.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
ALLENDE, Coahuila - Las actividades de la campaña "Guardianes del Planeta" continúan en Allende para fomentar el cuidado del medio ambiente desde la infancia. En esta ocasión, alumnos del Jardín de Niños Justo Sierra participaron por segunda vez en la iniciativa.
Aprendizaje sobre el Cuidado del Medio Ambiente
Durante la jornada, los pequeños aprendieron sobre el cuidado del agua y las plantas, la separación de residuos y la importancia de depositar la basura en su lugar. Al finalizar, recibieron una medalla simbólica por su participación.
Impacto en la Comunidad
La campaña busca que los niños apliquen estos hábitos en casa y contribuyan a mantener limpias las calles y las áreas verdes de su comunidad.