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Coahuila

Continúan actividades de "Guardianes del Planeta" en jardines de niños de Allende

La campaña ambiental llegó al Jardín de Niños Justo Sierra, donde alumnos aprendieron sobre el cuidado del agua y la separación de residuos.

Por Staff / La Voz - 23 octubre, 2026 - 02:41 p.m.
Alumnos del Jardín de Niños Justo Sierra recibieron una medalla simbólica por participar en la campaña "Guardianes del Planeta".
Alumnos del Jardín de Niños Justo Sierra recibieron una medalla simbólica por participar en la campaña "Guardianes del Planeta".
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      ALLENDE, Coahuila - Las actividades de la campaña "Guardianes del Planeta" continúan en Allende para fomentar el cuidado del medio ambiente desde la infancia. En esta ocasión, alumnos del Jardín de Niños Justo Sierra participaron por segunda vez en la iniciativa.

      Aprendizaje sobre el Cuidado del Medio Ambiente

      Durante la jornada, los pequeños aprendieron sobre el cuidado del agua y las plantas, la separación de residuos y la importancia de depositar la basura en su lugar. Al finalizar, recibieron una medalla simbólica por su participación.

      Impacto en la Comunidad

      La campaña busca que los niños apliquen estos hábitos en casa y contribuyan a mantener limpias las calles y las áreas verdes de su comunidad.

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