Promueven valores cívicos desde la infancia con desfile en Nava

NAVA, Coahuila - Niñas, niños y padres de familia participaron en un desfile organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque para conmemorar el Día de las Naciones Unidas y fomentar valores cívicos desde los primeros años.

Promoción de Valores Cívicos

La actividad, a cargo de la maestra Rosa Ramírez, reunió a las familias en una jornada enfocada en promover el respeto, la unión y la cooperación entre las personas.

La participación de los padres de familia contribuyó a reforzar estos valores y a involucrar a los menores en actividades cívicas desde la infancia.