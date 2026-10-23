Coahuila
Promueven valores cívicos desde la infancia con desfile en Nava
Niños y padres participaron en un desfile por el Día de las Naciones Unidas, organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque.
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NAVA, Coahuila - Niñas, niños y padres de familia participaron en un desfile organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque para conmemorar el Día de las Naciones Unidas y fomentar valores cívicos desde los primeros años.
Promoción de Valores Cívicos
La actividad, a cargo de la maestra Rosa Ramírez, reunió a las familias en una jornada enfocada en promover el respeto, la unión y la cooperación entre las personas.
La participación de los padres de familia contribuyó a reforzar estos valores y a involucrar a los menores en actividades cívicas desde la infancia.
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