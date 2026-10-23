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Coahuila

Promueven valores cívicos desde la infancia con desfile en Nava

Niños y padres participaron en un desfile por el Día de las Naciones Unidas, organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque.

Por Staff / La Voz - 23 octubre, 2026 - 02:39 p.m.
Niñas y niños participaron en el desfile organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque por el Día de las Naciones Unidas.
Niñas y niños participaron en el desfile organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque por el Día de las Naciones Unidas.
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      NAVA, Coahuila - Niñas, niños y padres de familia participaron en un desfile organizado por el Taller Infantil de Educación Inicial Bosque para conmemorar el Día de las Naciones Unidas y fomentar valores cívicos desde los primeros años.

      Promoción de Valores Cívicos

      La actividad, a cargo de la maestra Rosa Ramírez, reunió a las familias en una jornada enfocada en promover el respeto, la unión y la cooperación entre las personas.

      La participación de los padres de familia contribuyó a reforzar estos valores y a involucrar a los menores en actividades cívicas desde la infancia.

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