Reafirman priistas trabajo electoral

CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Ciudad Acuña se reunieron para reafirmar el trabajo de organización y preparación rumbo al próximo proceso electoral.

Reconocimiento a la Militancia Local

Durante el encuentro, el dirigente estatal del PRI, Carlos Robles, reconoció el trabajo realizado por la militancia local y entregó un reconocimiento al partido en Acuña por el resultado obtenido en las elecciones pasadas.

Posibles Alianzas para el Proceso Electoral

El dirigente señaló que, ante el proceso electoral que se avecina, podrían comenzar a analizar posibles alianzas, siempre y cuando exista coincidencia en los objetivos.

La reunión contó con la presencia de simpatizantes y estructuras del partido, quienes refrendaron su disposición para continuar trabajando durante el próximo año.