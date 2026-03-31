Mujer sancionada por asolearse en Palacio Nacional: Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO — Las autoridades capitalinas revelaron este martes la identidad de la mujer que fue retirada y sancionada tras ser captada asoleándose en las instalaciones de Palacio Nacional, un acto que generó una fuerte polémica en redes sociales y movilizó al personal de seguridad del recinto histórico. La mujer, identificada como una ciudadana de origen extranjero, fue amonestada por violar los protocolos de uso y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio histórico y sedes del Poder Ejecutivo.

El incidente, que se volvió viral a través de fotografías y videos compartidos este 31 de marzo de 2026, muestra a la mujer instalada con ropa ligera en una de las áreas restringidas del edificio, aparentemente aprovechando la exposición solar. Tras ser detectada por las cámaras de vigilancia y el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) encargado de la custodia del inmueble, fue escoltada hacia el exterior, donde elementos de la policía capitalina procedieron a realizar el registro administrativo correspondiente.

Las autoridades identifican a la mujer involucrada

La identidad de la mujer fue confirmada por fuentes de seguridad ciudadana, señalando que se trata de una turista que alegó desconocer las normativas internas que prohíben este tipo de actividades en un edificio de carácter oficial y simbólico. Palacio Nacional no solo es la residencia y oficina de la Presidencia de la República, sino que alberga murales de gran valor artístico y oficinas de la Secretaría de Hacienda, por lo que el acceso y comportamiento dentro de sus muros está estrictamente regulado por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Reacciones al incidente en redes sociales

Analistas de seguridad pública señalan que este suceso pone de relieve la necesidad de reforzar la señalética informativa para visitantes extranjeros en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Aunque el acto no fue considerado un delito grave, sí ameritó una sanción administrativa que incluye una multa económica, conforme al Reglamento de Policía y Buen Gobierno. La rapidez con la que se difundió la identidad de la mujer en plataformas digitales ha reabierto el debate sobre los límites de la privacidad frente a la infracción de normas en espacios públicos de alta seguridad durante este 2026.

Por su parte, la administración de Palacio Nacional no ha emitido un comunicado extraordinario, limitándose a reforzar la vigilancia en los patios y zonas abiertas al público para evitar que se repitan conductas similares. Representantes del sector turístico han hecho un llamado a los visitantes para respetar los protocolos de los recintos oficiales, recordando que este tipo de faltas pueden derivar en contratiempos legales y la prohibición de acceso a otros museos y sitios históricos del país.

Consecuencias del incidente

Con la revelación de la identidad y la aplicación de la sanción, las autoridades buscan cerrar el episodio que algunos usuarios de internet calificaron como una "falta de respeto" a la investidura del edificio. Mientras la mujer involucrada ha evitado dar declaraciones adicionales a la prensa, el caso queda como un recordatorio de que la majestuosidad de los edificios históricos de México conlleva una responsabilidad compartida entre el Estado y quienes los visitan.