Hombre sufre caída desde puente peatonal en Saltillo; su estado es delicado

SALTILLO, Coahuila.-Durante la mañana de este martes, se registró un incidente de alto riesgo en la ciudad de Saltillo, donde un hombre cayó desde la parte superior de un puente peatonal ubicado entre las colonias Satélite Norte y Satélite Sur.

Testigos en el lugar alertaron a los servicios de emergencia, lo que permitió la pronta movilización de paramédicos de la Cruz Roja. A su llegada, el personal brindó atención prehospitalaria al lesionado, quien presentaba heridas de consideración que le impedían identificarse en ese momento.

Debido a la gravedad de su estado, el hombre fue trasladado de manera urgente en código rojo al Hospital General, donde permanece bajo atención médica especializada. De acuerdo con los primeros reportes, su condición es delicada.

El incidente en Saltillo

Elementos de las autoridades correspondientes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones que permitan determinar las circunstancias de la caída.

Atención de emergencia

Personal de la Cruz Roja fue el encargo de brindar los primeros auxilios al hombre y realizó su traslado al hospital, en el lugar debido a su estado grave el hombre no pudo dar sus generales, por lo que tampoco se ha podido identificar su identidad.