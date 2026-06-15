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Coahuila

Inicia entrega de nopal forrajero a productores en Coahuila

Gobierno de Coahuila distribuirá 60 mil plantas en Acuña y Jiménez para fortalecer la alimentación del sector agropecuario.

Por Angel Garcia - 15 junio, 2026 - 03:41 p.m.
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      CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- El Gobierno de Coahuila inició la entrega de nopal forrajero a productores agrícolas de la región norte del estado como parte de un programa de apoyo para enfrentar los efectos de la sequía.

      La distribución comenzó en comunidades agrícolas como Jabalí Zorra, en el municipio de Acuña, así como en ranchos particulares y ejidos de Jiménez.

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      Programa de apoyo a productores

      El coordinador regional de la Secretaría de Desarrollo Rural, Andrés Cervantes, informó que se entregarán 60 mil plantas de nopal forrajero, de las cuales 40 mil serán destinadas a Acuña y 20 mil a Jiménez.

      Precisó que se trata de un programa subsidiado por el Gobierno de Coahuila y dirigido exclusivamente a municipios del norte de la entidad.

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      Objetivo de la entrega

      De acuerdo con el funcionario, la finalidad es fortalecer la capacidad de los productores para enfrentar las condiciones de sequía y contribuir a la disponibilidad de alimento para el sector agropecuario de la región.

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