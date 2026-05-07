Jóvenes acuñenses viajan a Mazatlán para buscar triunfo en torneo nacional de futbol

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un grupo de jóvenes futbolistas emprendió su viaje rumbo a Mazatlán para participar en un torneo nacional, con la intención de cumplir el sueño de competir y destacar a nivel deportivo.

Se trata del equipo Milán en su categoría juvenil, el cual representará a Ciudad Acuña en la Copa Mazatlán, una de las competencias más importantes en su tipo.

Los jugadores buscarán poner en alto el nombre de la ciudad, enfrentando a equipos de distintas regiones del país, en un torneo que también funciona como vitrina para el talento juvenil.

Este tipo de competencias ha permitido en ediciones anteriores que jóvenes acuñenses sean observados por equipos de mayor nivel, abriéndoles oportunidades en el ámbito futbolístico.

Se espera que en esta ocasión también surjan oportunidades similares para los participantes, quienes viajan con la ilusión de destacar dentro y fuera de la cancha.