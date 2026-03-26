Escuelas de Ciudad Acuña inician vacaciones con coloridos festivales de primavera

Ciudad Acuña.– Las escuelas de la región concluyeron el periodo de clases para dar paso al inicio de las vacaciones de Semana Santa, marcando el cierre con festivales de primavera en la mayoría de los planteles.

Durante el último día de actividades, alumnos participaron en presentaciones artísticas y culturales, donde destacaron bailables alusivos a la temporada, en eventos que también contaron con la asistencia de padres de familia.

Estas actividades forman parte de las estrategias educativas para reforzar el aprendizaje y fomentar la convivencia, integrando a la comunidad escolar en dinámicas recreativas.

Festivales de primavera en Ciudad Acuña

Con el fin de este periodo, los estudiantes comenzarán un descanso de dos semanas, tras el cual regresarán a las aulas para encarar la última etapa del ciclo escolar.

Importancia de la participación familiar

Autoridades educativas señalaron que los festivales de primavera se han mantenido como una tradición en las escuelas, promoviendo tanto la participación de los menores como la interacción con sus familias.