El "circo" de AHMSA: Exobreros exigen seriedad al síndico con protesta simbólica

Cansados de lo que califican como un espectáculo de evasivas, un grupo de extrabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) recurrió al sarcasmo visual este jueves para visibilizar su desesperación. Ataviados con pelucas y zapatos gigantes, los manifestantes denunciaron las "payasadas" en el manejo del proceso de quiebra, dirigiendo sus reclamos directamente hacia el síndico Víctor Manuel Aguilera. Para los obreros, el uso de estos disfraces no es una burla, sino el reflejo de una gestión judicial que, a su parecer, ha convertido su sustento en un show de retrasos innecesarios.

La tensión escaló en los accesos de la siderúrgica, donde la base laboral estableció una guardia permanente y una condición innegociable: ninguna entidad externa entrará a la planta sin una orden judicial legítima. Los trabajadores advirtieron que, si representantes de firmas interesadas como Cargill intentan ingresar sin la documentación firmada por la jueza Ruth, no se les permitirá la salida. "Si entran, no salen", fue la consigna que marcó la jornada, dejando claro que no tolerarán más movimientos a puerta cerrada ni visitas que no cuenten con el respaldo oficial del juzgado.

Protesta simbólica de extrabajadores

El conflicto alcanza un punto crítico debido a que este viernes 27 de marzo vence el plazo legal para que la sindicatura presente la nueva propuesta de subasta de la empresa. Los manifestantes exigieron que no se otorguen más prórrogas ni se inventen nuevas excusas que sigan dilatando la resolución del caso. Para las familias afectadas, cada día de inacción administrativa se traduce en meses de carencias y en una incertidumbre que ya ha sobrepasado el límite de lo tolerable tras el colapso de la gigante acerera.

Llamado a las autoridades

Finalmente, el acto cargado de simbolismo cerró con un llamado enérgico a las autoridades para que devuelvan la seriedad a un proceso que afecta el patrimonio de miles de personas. Al señalar que AHMSA no puede seguir funcionando como un "circo legal", los exobreros reafirmaron que mantendrán el bloqueo de las instalaciones hasta que existan garantías reales de pago y transparencia. La expectativa ahora se centra en los tribunales, donde se definirá si el proceso de remate avanza o si el conflicto social en la región se intensifica ante la falta de respuestas claras.