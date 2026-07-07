Alertan por presunto estafador que utiliza comprobantes falsos de transferencia en Ciudad Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un presunto estafador fue señalado por engañar a comercios y repartidores mediante comprobantes falsos de transferencias electrónicas para obtener productos sin realizar el pago correspondiente.

Los hechos se registraron en el fraccionamiento Fundadores, donde, de acuerdo con los reportes, el individuo logró engañar a varias personas.

¿Cómo ocurrió el engaño?

Según las denuncias, el presunto responsable realizaba pedidos de alimentos y otros artículos a diferentes direcciones. Posteriormente, mostraba a los repartidores supuestos comprobantes de transferencias electrónicas que no existían o no se habían concretado, con lo que conseguía recibir la mercancía sin cubrir el costo.

Acciones de la autoridad

Ante esta situación, se hizo un llamado a repartidores y propietarios de comercios para verificar que los pagos se reflejen efectivamente en sus cuentas antes de entregar los productos, así como mantenerse atentos en caso de ser contactados por esta persona.