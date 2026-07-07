Contactanos
Coahuila

Alertan por presunto estafador que utiliza comprobantes falsos de transferencia en Ciudad Acuña

Comercios y repartidores denuncian que el sujeto obtiene productos mostrando supuestos pagos electrónicos que nunca se reflejan.

Por Angel Garcia - 07 julio, 2026 - 05:29 p.m.
Alertan por presunto estafador que utiliza comprobantes falsos de transferencia en Ciudad Acuña
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      CIUDAD ACUÑA, COAH.– Un presunto estafador fue señalado por engañar a comercios y repartidores mediante comprobantes falsos de transferencias electrónicas para obtener productos sin realizar el pago correspondiente.

      Los hechos se registraron en el fraccionamiento Fundadores, donde, de acuerdo con los reportes, el individuo logró engañar a varias personas.

      ¿Cómo ocurrió el engaño?

      Según las denuncias, el presunto responsable realizaba pedidos de alimentos y otros artículos a diferentes direcciones. Posteriormente, mostraba a los repartidores supuestos comprobantes de transferencias electrónicas que no existían o no se habían concretado, con lo que conseguía recibir la mercancía sin cubrir el costo.

      Acciones de la autoridad

      Ante esta situación, se hizo un llamado a repartidores y propietarios de comercios para verificar que los pagos se reflejen efectivamente en sus cuentas antes de entregar los productos, así como mantenerse atentos en caso de ser contactados por esta persona.

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados