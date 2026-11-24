Impulsan apoyo a mujeres en Acuña
Canacintra organizó el panel No te calles para compartir estrategias que mejoren la vida de las mujeres.
Resumen
¿Por qué esto es relevante?
¿Preguntas y respuestas?
CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Con el propósito de brindar información y fortalecer a las mujeres, Canacintra realizó el panel informativo "No te calles", en el que participaron dependencias y organismos relacionados con la atención a este sector de la población.
En la actividad se sumaron representantes de Empoderamiento de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer y Opciones Dignas, entre otras instancias.
Durante el encuentro se presentaron estrategias y alternativas de apoyo dirigidas a las mujeres, además de analizar propuestas que puedan generar cambios positivos en su vida cotidiana.
Este tipo de paneles busca fortalecer las herramientas de información y atención disponibles para las mujeres en distintos ámbitos.