CIUDAD ACUÑA, Coahuila.- Con el propósito de brindar información y fortalecer a las mujeres, Canacintra realizó el panel informativo "No te calles", en el que participaron dependencias y organismos relacionados con la atención a este sector de la población.

En la actividad se sumaron representantes de Empoderamiento de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer y Opciones Dignas, entre otras instancias.

Durante el encuentro se presentaron estrategias y alternativas de apoyo dirigidas a las mujeres, además de analizar propuestas que puedan generar cambios positivos en su vida cotidiana.

Este tipo de paneles busca fortalecer las herramientas de información y atención disponibles para las mujeres en distintos ámbitos.