La coordinadora de Protección Animal en Frontera, Tuilzie Ibarra Vázquez, respaldó las adecuaciones legales impulsadas por el gobernador de Coahuila para reforzar las sanciones contra el maltrato animal y regular la venta de mascotas, al considerar que permitirán mejorar la vigilancia de criaderos y establecimientos comerciales.

Señaló que actualmente es frecuente encontrar publicaciones en redes sociales, principalmente en Facebook, donde se ofrecen perros de distintas razas y tamaños a precios elevados, por lo que consideró necesario establecer mayores controles sobre estas actividades.

Indicó que entre las medidas anunciadas también se contemplan nuevas sanciones para quienes mantengan criaderos sin cumplir con las disposiciones correspondientes, incluso arrestos de hasta 36 horas.

¿Qué medidas se están implementando?

Ibarra Vázquez consideró que cada municipio debe contar con un registro de los criaderos que operan en su territorio, así como información sobre las personas responsables y las especies que mantienen, para facilitar la supervisión y prevenir situaciones de maltrato.

En el caso de Frontera, informó que tienen identificados dos criaderos: uno dedicado a perros pastor y otro que también se encuentra bajo seguimiento de las autoridades municipales.

Explicó que cuando detectan alguna irregularidad acuden para intervenir, verificar las condiciones y establecer acuerdos con los responsables. Sin embargo, consideró que contar con disposiciones legales y sanciones específicas permitirá tener mayores herramientas para mantener el control.

Venta de mascotas en mercados sobre ruedas

Otro de los puntos que destacó es la venta de mascotas en mercados sobre ruedas, particularmente en las pulgas de las colonias Bellavista y Borja, donde se ha observado la comercialización de perros.

Agregó que también existen forrajeras en el municipio que venden animales como perros, aves, conejos y tortugas, por lo que consideró importante verificar que estos establecimientos cumplan con las condiciones adecuadas para garantizar su bienestar.

La coordinadora señaló que el objetivo de las nuevas disposiciones debe ser garantizar un trato digno a los animales, reconocidos en la legislación como seres sintientes, y evitar que sean utilizados únicamente como mercancía.

También advirtió que las adopciones requieren responsabilidad y seguimiento, pues no siempre es posible conocer las condiciones en las que vivirán los animales después de ser entregados.

Por ello, consideró necesario fortalecer los mecanismos de supervisión, tanto en la venta como en la reproducción y adopción de mascotas, para asegurar que lleguen a hogares donde reciban los cuidados necesarios.