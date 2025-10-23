Estudiante pierde un ojo durante riña en secundaria de Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.— Una estudiante de segundo año de secundaria perdió un ojo luego de recibir una pedrada durante una riña ocurrida el martes a la salida de la Secundaria Número Cuatro, en esta ciudad.

La menor, identificada como Aurora Vanesa, se encontraba grabando la pelea cuando fue golpeada en el ojo izquierdo con una piedra lanzada por otro estudiante. Inicialmente fue atendida en la Clínica 92 del IMSS, pero días después tuvo que ser trasladada a Monterrey, donde finalmente perdió el órgano.

Los padres de la joven presentaron una denuncia ante el Ministerio Público, que ya investiga el caso y ha identificado al presunto agresor.

Familiares de Aurora exigen justicia y piden a las autoridades educativas reforzar la seguridad en los planteles, ante el incremento de riñas entre alumnos de secundaria en la región.