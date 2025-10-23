Juez Ramiro González Muñiz destaca eficiencia judicial

NUEVA ROSITA, COAH.- El juez en materia laboral Ramiro González Muñiz, adscrito al Tribunal con Distrito Judicial en la Región Carbonífera, informó sobre un notable incremento en los expedientes de demandas laborales durante el presente año 2025.

A pesar del aumento, destacó que la mayoría de los casos han sido resueltos mediante convenios o sentencias, lo que refleja un avance significativo en la eficiencia del Sistema Judicial Laboral.

De acuerdo a estadísticas oficiales, en lo que va del año se han atendido 186 demandas laborales, de las cuales 84 ya han sido concluidas. Este ritmo de resolución se atribuye a las reformas estructurales implementadas en años recientes, como la modificación del Artículo 123 Constitucional en 2017 y la Reforma a la Ley Federal del Trabajo en 2019, que dieron paso a la creación de nueve juzgados laborales en octubre de 2022, así como a los Centros de Conciliación.

Desde la implementación de estos cambios, los resultados han sido contundentes. En 2022 se recibieron 14 demandas, de las cuales 10 fueron concluidas; en 2023, se atendieron 143 casos y se resolvieron 132, alcanzando una efectividad del 95 %.

Para 2024, se registraron 172 demandas con 138 concluidas, lo que representa entre un 80 y 85 % de resolución. En 2025, aunque el número de casos ha aumentado, se mantiene una dinámica de audiencias que permitirá continuar con resoluciones prontas y expeditas.

El juez González Muñiz atribuyó estos avances al respaldo del Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, y del Magistrado Presidente Miguel Felipe Mery Ayup, quienes impulsaron la creación de salas de juicios orales en materia laboral.

Estas salas permiten la presencia directa de trabajadores y patrones junto con sus abogados, lo que facilita la comprensión mutua de los casos y promueve acuerdos conciliatorios más efectivos.

Finalmente, el juez subrayó que el nuevo modelo de justicia laboral supera al anterior, donde solo los abogados acudían a las audiencias, dificultando la conciliación.

Hoy, con el principio de realidad como eje rector, se logra una justicia más cercana, sensible y eficaz para los ciudadanos de la Región Carbonífera, abundó.