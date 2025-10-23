Soluciona Estado problema de infiltración de aguas residuales

SABINAS, COAH.- Por instrucciones del Gobernador del Estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, el Gobierno de Coahuila, a través del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento (SIMAS) Carbonífera, lleva a cabo trabajos correctivos en la colonia Arboledas, sobre la calle Sabinal, con el objetivo de solucionar de manera definitiva un problema de infiltración de aguas residuales hacia la red de agua potable.

El ingeniero Enrique Salazar, gerente regional de SIMAS Carbonífera, informó que se detectó una recurrencia en el sector, por lo que fue necesario aislar el tramo afectado e implementar una nueva línea paralela para garantizar el suministro de agua limpia a los usuarios.

"Colocamos 600 metros de tubería PVC de tres pulgadas, que correrán de forma paralela a la línea existente, creando una doble conducción, en esta nueva instalación se conectarán entre 80 y 90 tomas domiciliarias, sustituyendo la conexión anterior para asegurar un servicio más eficiente", explicó.

Detalló que en los trabajos se utiliza una zanjadora que abre una franja de apenas diez centímetros de ancho, lo que permite avanzar con precisión y sin afectar la vialidad.

Enrique Salazar señaló además que, ya se superaron los contratiempos derivados de la falta de abrazaderas especiales para las uniones al tubo general.

Con esta intervención, el problema de infiltración queda solucionado, beneficiando también a sectores colindantes como La Retama, y contribuyendo a mejorar el suministro de agua potable en todo el sector norte de Sabinas.

"El compromiso es claro: que la gente tenga agua de calidad, como lo ha instruido nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas", puntualizó el gerente regional del SIMAS Carbonífera.