Se descarrilan seis vagones del tren en Río Escondido, Nava

Seis góndolas salieron de las vías a la altura del sector Río Escondido; autoridades investigan las causas.

Alberto Ibarra Riojas
Por Alberto Ibarra Riojas - 23 octubre, 2025 - 05:45 p.m.
NAVA, COAH. – La mañana de este jueves se registró el descarrilamiento de un tren a la altura del sector Río Escondido, en el municipio de Nava, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades locales.

De acuerdo con el reporte preliminar, seis góndolas del ferrocarril se salieron de las vías, ocasionando únicamente daños materiales, sin que se reportaran personas lesionadas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil del Estado y de la Policía Municipal de Nava, tras recibir el aviso del personal y guardias de Ferromex, empresa responsable del convoy.

Las autoridades permanecen en la zona realizando las diligencias correspondientes para determinar las causas del incidente.

