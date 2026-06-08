Estudiantes del CBTIS 54 triunfan en Expociencia Coahuila con dos primeros lugares

CIUDAD ACUÑA.- Estudiantes del CBTIS 54 pusieron en alto el nombre de Ciudad Acuña al obtener dos primeros lugares durante su participación en una Expociencia realizada en la ciudad de Torreón, Coahuila.

Los jóvenes destacaron entre decenas de proyectos presentados en la competencia estudiantil, logrando el máximo reconocimiento en distintas categorías gracias a propuestas innovadoras desarrolladas por alumnos de nivel medio superior.

Proyectos destacados del CBTIS 54

Uno de los primeros lugares fue obtenido en la categoría de Medio Superior con el proyecto Green Point, desarrollado por el equipo integrado por Fernanda Guadalupe Macías García, Kevin Pérez Jáquez y José Juan Hernández del Río.

Asimismo, en la modalidad de Tecnologías de la Información, la estudiante Britany Camila Madrid López consiguió el primer lugar con el proyecto MyMoodie+.

Impacto en la comunidad educativa

Con estos resultados, los alumnos del CBTIS 54 demostraron su capacidad, creatividad y compromiso con la innovación, consolidando el talento acuñense en escenarios estatales.

Los logros obtenidos reflejan el esfuerzo de los estudiantes y el respaldo de sus docentes, además de confirmar que Ciudad Acuña continúa destacando por la calidad académica y competitiva de sus jóvenes.