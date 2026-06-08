Óscar Ríos Ramírez avanza en modernización del alumbrado público en San Juan de Sabinas

La recuperación de los espacios públicos y la construcción de entornos más seguros para las familias continúan avanzando en el municipio, con el fortalecimiento permanente del programa de modernización del alumbrado público que impulsa la administración del alcalde Óscar Ríos Ramírez.

Gracias al trabajo coordinado con el Gobierno del Estado y al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, este proyecto mantiene un ritmo histórico de crecimiento, consolidándose como una de las acciones de mayor impacto para la vida diaria de los ciudadanos.

Tan solo durante el presente año 2026, el Gobierno Municipal ha adquirido 1,175 nuevas luminarias, sumándose al esfuerzo que tiene como objetivo alcanzar las 7,000 lámparas instaladas en todo el municipio.

Actualmente, San Juan de Sabinas ya ha rebasado las 3,500 luminarias, reflejando un avance importante en un programa que busca que las colonias, barrios y ejidos cuenten con calles mejor iluminadas, espacios de convivencia más dignos y mayores condiciones de tranquilidad para las familias.

El alcalde Óscar Ríos Ramírez ha señalado que una ciudad iluminada no solo mejora su imagen urbana, sino que fortalece la seguridad, impulsa la actividad económica y devuelve a los ciudadanos espacios que durante años demandaron atención.

El proyecto continúa avanzando a paso firme y se perfila para convertirse en una de las inversiones más importantes en infraestructura urbana para San Juan de Sabinas, llevando desarrollo, bienestar y una mejor calidad de vida a cada rincón del municipio.