Manolo Jiménez celebra la jornada electoral en Coahuila: participación y paz

HILDA SEVILLA / LA VOZ

SALTILLO, COAH.- El Gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, aseguró que la jornada electoral celebrada este domingo para renovar al Congreso local, transcurrió en un ambiente de paz, tranquilidad y orden en todo el estado, al tiempo que destacó el nivel de participación ciudadana y los resultados obtenidos por las candidaturas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI y la UDC.

Durante un mensaje ofrecido este lunes, el mandatario estatal agradeció a la ciudadanía coahuilense, y expresó su satisfacción por el desarrollo del proceso electoral, al que calificó como una gran fiesta democrática.

Señaló que prácticamente la totalidad de las casillas instaladas en la entidad operaron con normalidad y que no se registraron incidentes de consideración, mientras que los percances menores que llegaron a presentarse fueron atendidos de manera inmediata.

"Vivimos una gran fiesta democrática. Se tuvo un proceso electoral donde hubo paz, donde hubo tranquilidad y donde prácticamente todas las casillas del estado funcionaron correctamente", expresó.

Jiménez Salinas destacó que estas condiciones brindan certeza a la población y son reflejo del trabajo realizado para mantener a Coahuila como una entidad segura, donde las familias pueden desplazarse con tranquilidad por cualquiera de sus regiones.

Participación ciudadana en las elecciones

En cuanto a la participación ciudadana, recordó que durante la jornada electoral existían expectativas sobre el nivel de votación y destacó que finalmente se alcanzó una cifra superior a la registrada en procesos similares de años anteriores.

De acuerdo con los datos preliminares mencionados por el gobernador, la participación alcanzó alrededor del 51 por ciento, por encima del rango de entre 40 y 43 por ciento que se había observado en elecciones intermedias previas. Esto representa aproximadamente entre un millón 250 mil y un millón 300 mil votos emitidos.

Resultados electorales

Respecto a los resultados electorales, indicó que las candidaturas de la Alianza Ciudadana por la Seguridad obtuvieron cerca de 700 mil votos, equivalentes al 58 por ciento de la votación total, mientras que la fuerza política ubicada en segundo lugar registró alrededor de 330 mil sufragios, correspondientes al 27 por ciento.

El gobernador afirmó que el triunfo fue resultado de diversos factores, entre ellos la unidad, el trabajo realizado durante la campaña, los resultados de gobierno y el respaldo de una ciudadanía que desea mantener a Coahuila como un estado con paz, estabilidad y calidad de vida.

"Ganó la unidad, ganó el trabajo, ganaron los resultados, ganaron los buenos gobiernos emanados del PRI y de la UDC, y principalmente ganó el amor y el cariño a nuestra tierra", señaló.

Asimismo, sostuvo que la mayoría de los coahuilenses optó por respaldar un proyecto enfocado en la estabilidad y el desarrollo del estado, por encima de propuestas basadas en la confrontación y la división.

Manolo Jiménez consideró que los resultados también representan una valoración ciudadana hacia el trabajo realizado por su administración desde el inicio de su mandato.

Recordó que hace tres años asumió el compromiso de consolidar a Coahuila como uno de los mejores lugares para vivir en México y aseguró que, aunque aún existen áreas de oportunidad, la entidad destaca actualmente entre las mejores del país.

Atribuyó estos avances al trabajo conjunto entre ciudadanos, sociedad civil organizada, iniciativa privada y los tres órdenes de gobierno, quienes han colaborado en la construcción de un estado con mejores condiciones de seguridad, desarrollo económico y calidad de vida.

El mandatario agradeció particularmente a los cerca de 700 mil ciudadanos que respaldaron a las candidaturas de la alianza, al considerar que dicho apoyo también refleja confianza hacia su gobierno y hacia los resultados obtenidos durante los últimos años.

Finalmente, hizo un llamado a todos los actores políticos a dejar atrás la contienda electoral y trabajar unidos por el futuro de Coahuila.

"Ya es momento de darle vuelta a la página", expresó al convocar a los distintos partidos y sectores sociales a cerrar filas por el estado.

Reiteró que su administración seguirá siendo un punto de encuentro para todas y todos los coahuilenses, independientemente de la fuerza política por la que hayan votado, y aseguró que continuará impulsando una agenda de trabajo enfocada en la unidad, el desarrollo y el bienestar de la población: "Ni para la izquierda ni para la derecha; aquí vamos puro para adelante", concluyó.