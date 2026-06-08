Partidos políticos en Coahuila: ¿Quiénes podrían perder su registro?

SALTILLO, COAH.- Los partidos políticos que no alcancen al menos el tres por ciento de la votación válida emitida en la elección local podrían perder su registro estatal y las prerrogativas correspondientes en Coahuila, informó el vocal presidente del Instituto Electoral de Coahuila, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes.

El funcionario explicó que la legislación establece procedimientos distintos para los partidos nacionales con acreditación local y para los institutos políticos de carácter estatal.

Precisó que, aunque fuerzas políticas nacionales como el PAN o el Partido Verde no alcanzaran el tres por ciento de la votación en el ámbito local, conservarían su registro nacional y, por lo tanto, seguirían teniendo la posibilidad de participar en futuros procesos electorales en la entidad.

Detalles confirmados

Detalló que la determinación sobre qué partidos cumplen con el porcentaje mínimo requerido se realizará una vez concluida la depuración de los resultados electorales, proceso en el que se descontarán los votos nulos y se establecerá la votación válida emitida definitiva.

"Los partidos que no alcancen el tres por ciento, después de hacer la depuración correspondiente de la votación válida emitida, serán determinados conforme a la ley", explicó.

Rodríguez señaló que, de acuerdo con las estimaciones preliminares, los partidos necesitarían alrededor de 35 mil votos para alcanzar el porcentaje requerido y conservar su registro local. Aquellos que no lleguen a ese umbral estarían sujetos a la pérdida de su registro estatal conforme a lo establecido en la normativa electoral.

Prerrogativas económicas

En cuanto a las prerrogativas económicas, indicó que los partidos que eventualmente pierdan su registro local continuarán recibiendo los recursos correspondientes durante el presente ejercicio fiscal. Sin embargo, para el próximo año deberán aplicarse los ajustes legales derivados de su nueva situación jurídica.

Cabe señalar que en el conteo final del PREP del Instituto Electoral de Coahuila, el Acción Nacional obtuvo 26 mil 877 votos, lo que representa un 2.16% del total de sufragios en la elección de diputados; mientras que Movimiento Ciudadano solo fueron 24 mil 496 y México Avante logró únicamente 7 mil 227 sufragios.