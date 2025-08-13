Evento ciclista reactiva economía local en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coah.- Luego de varios meses sin eventos de gran escala, un encuentro ciclista realizado el pasado fin de semana trajo un alivio económico para Ciudad Acuña, beneficiando directamente al comercio local.

Gustavo Cárdenas, presidente de la Oficina de Convenciones y Visitantes, destacó que la falta de actividades ha afectado al sector comercial, por lo que celebró el impacto positivo del evento deportivo.

"Aún nos falta mucho y en realidad nos ayuda cualquier evento, sobre todo si duran el fin de semana porque vienen de otras partes a visitarnos, ojalá que esto pueda mejorar en lo que resta del año", expresó.

Pese a que esta actividad mejoró temporalmente la situación, Cárdenas reconoció la necesidad de continuar organizando eventos que incluyan a la zona norte, con el fin de sostener el flujo de visitantes y fortalecer la economía local.

Se prevé que en los próximos meses se defina una agenda más activa para impulsar el turismo y la actividad comercial en la región.