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Coahuila

Concluye con alta demanda brigada del Registro Civil en Ciudad Acuña

Más de 600 personas fueron atendidas durante dos días de servicios y trámites.

Por Angel Garcia - 23 abril, 2026 - 01:31 p.m.
Concluye con alta demanda brigada del Registro Civil en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con una favorable respuesta por parte de la ciudadanía, concluyó la brigada estatal del Registro Civil tras dos días de atención en este municipio.

      Éxito en la jornada de atención

      Durante la jornada, se realizaron 250 correcciones de actas de distintos tipos en la Infoteca municipal. Para el segundo día, se atendió a 400 personas, emitiéndose alrededor de 800 actas.

      Placeholder

      Apoyo a la economía familiar

      Las autoridades destacaron que este tipo de brigadas tiene como objetivo apoyar la economía de las familias, evitando traslados hasta la capital del estado y los gastos que ello implica.

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