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Coahuila

Exitoso torneo de pesca en Ciudad Acuña para apoyar el Día del Niño

El Club Continental Nueva Generación organizó un evento destacado en Coahuila para apoyar a la niñez.

Por Angel Garcia - 23 abril, 2026 - 12:46 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de recaudar fondos para la celebración del Día del Niño, se llevó a cabo con éxito el cuarto torneo de pesca organizado por el Club Continental Nueva Generación.

      La competencia se desarrolló durante siete horas continuas, iniciando a las 7:00 de la mañana y concluyendo a las 2:00 de la tarde, con la participación de pescadores en distintas categorías.

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      Detalles del torneo

      En la modalidad de orilla, destacaron Sebastián Olvera, quien obtuvo tres horas ganadas, y Uriel Obregón con dos horas. El reconocimiento al ejemplar más grande, conocido como "golón de orilla", fue para Joan Sebastian Olvera.

      En la categoría de embarcación, Eliseo Riojas sobresalió con dos horas ganadas, mientras que el "golón del torneo" fue obtenido por Antonio Soto. Asimismo, Joan Sebastian Olvera logró el reconocimiento al pez Smallmouth más grande, y Alonso Crispín fue premiado por la lobina más pequeña, con una medida de 14 pulgadas.

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      Impacto en la comunidad

      Los organizadores destacaron la participación de la comunidad, así como el propósito social del evento, enfocado en beneficiar a la niñez de la localidad.

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