"Su sueño era servir a Dios": así despidieron a Orlando Natanael en Monclova

MONCLOVA, COAH. La funeraria Latinoamericana no se dio abasto. Desde temprana hora comenzaron a llegar familiares, amigos, compañeros y personas que, de una u otra forma, coincidieron con Orlando Natanael Cortés Wong. Nadie quería faltar para despedirlo.

El ambiente era de dolor. Había abrazos largos, lágrimas y silencios. Algunos entraban, se acercaban al féretro y salían sin poder decir mucho. Otros se quedaban acompañando a la familia. Lo que más se repetía entre quienes llegaban era lo mismo: Orlando era un joven que se hacía querer.

La comunidad recuerda a Orlando Natanael

Entre los presentes estaban integrantes de la iglesia Vida Monclova, donde participaba activamente. Su pastor lo recordó como un muchacho servicial, siempre dispuesto a ayudar y con una sonrisa constante, incluso en momentos difíciles. Ahí, en la iglesia, se encargaba del sonido y también tocaba el piano. Su sueño era servir a Dios, dijo.

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Además de su servicio en la congregación, Orlando estudiaba ingeniería y trabajaba al mismo tiempo. Quienes lo conocieron coinciden en que era responsable, tranquilo y con ganas de salir adelante. Su muerte, tras el accidente en motocicleta ocurrido esta semana, dejó un golpe fuerte entre quienes convivían con él todos los días.

Despedida emotiva en la funeraria

Durante la velación, la gente no dejó de llegar. Compañeros de escuela, amigos, conocidos del trabajo y familias completas pasaron a despedirse. Más allá de las palabras, la presencia de tantos reflejó lo que fue en vida: un joven cercano, sencillo y querido.

Hoy, Monclova no solo despide a un estudiante. Despide a un joven que, como muchos dijeron en voz baja, siempre tenía una sonrisa y un corazón dispuesto a servir.