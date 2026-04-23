En la Región Carbonífera ingresa mañana frente frío # 46

NUEVA ROSITA, COAH.- Este próximo viernes se prevé el ingreso del frente frío número 46 en la Región Carbonífera, informó Federico Méndez Pacheco, director de Protección Civil Municipal.

"Este sistema traerá consigo un cambio en las condiciones atmosféricas, con algo de viento y probabilidad de cielo parcialmente nublado, aunque sin presencia de lloviznas durante lo que resta del mes de abril, sin embargo, se realiza el monitoreo constante en base a los pronósticos que envía CONAGUA", expresó el funcionario público.

¿Qué condiciones traerá el fre nte frío número 46?

De acuerdo con el reporte oficial, este frente frío se desplazará sobre el norte del país y alcanzará la zona durante las primeras horas del día, en cuanto a las temperaturas, se mantendrán estables, sin descensos significativos, pero se recomienda a la población estar atenta a los avisos oficiales.

La nubosidad será el principal rasgo de este sistema, que cubrirá gran parte del cielo durante los próximos días. Cabe señalar, afortunadamente las lluvias anteriores beneficiaron considerablemente el área rural y, en el área urbana se cubrieron buenos perímetros cayendo cerca de 2 y media pulgadas de lluvia en 2 días y medio.

Recomendaciones de Protección Civil Municipal

Protección Civil Municipal exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y, a tomar precauciones básicas, como protegerse de cambios bruscos de temperatura y evitar la exposición prolongada a la intemperie.

El ingreso del frente frío número 46 forma parte de la temporada climática qu

e se vive en esta época del año, recordando la importancia de la prevención y la coordinación comunitaria para enfrentar cualquier eventualidad. La vigilancia continuará para garantizar la seguridad de los habitantes.