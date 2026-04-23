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Coahuila

Otro incendio a la cuenta: Se quema vivienda en colonia Benito Juárez de Acuña

Rápida intervención de Protección Civil evitó que el fuego se propagara a casas cercanas.

Por Angel Garcia - 23 abril, 2026 - 10:36 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un incendio consumió por completo una vivienda ubicada en la colonia Benito Juárez, sin que se reportaran personas lesionadas.

      Los hechos ocurrieron en el cruce del Libramiento Adolfo López Mateos y la calle Allende, donde un jacal de madera fue alcanzado por las llamas.

      ¿Cómo ocurrió el incendio?

      Elementos de rescate acudieron al sitio y se entrevistaron con el propietario, Leonardo Sánchez Torres, de 70 años de edad, quien relató que al escuchar los gritos de vecinos que le advertían del incendio salió de inmediato, encontrando su vivienda envuelta en fuego.

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      Acciones de la autoridad

      Tras el reporte, personal de Protección Civil arribó al lugar y logró sofocar el siniestro, evitando que se extendiera a predios cercanos.

      Consecuencias del incendio

      Autoridades confirmaron que la vivienda fue declarada como pérdida total; no obstante, no se registraron personas lesionadas ni afectadas.

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