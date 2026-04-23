Talento neorrositense estará presente en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2026

NUEVA ROSITA, COAH.- Por segunda ocasión, el municipio de San Juan de Sabinas se enorgullece por la participación de la Ingeniera y Escritora Jessica Alarcón en la Feria Internacional del Libro Coahuila (FILC) 2026, uno de los eventos culturales más importantes del país.

La joven neorrositense compartirá con el público su libro de autoría "Hilos y Agujas", así como dos obras de colaboración tituladas "Plática Idílica" y "Travesías Insólitas", que forman parte del catálogo de sus obras literarias.

Presentación de su obra en la FILC 2026

La presentación oficial de "Plática Idílica" de la editorial Letras Negras, se llevará a cabo el 3 de mayo a las 12:00 horas en la Sala Enriqueta Ochoa del Centro Cultural Universitario de la UAdeC Campus Arteaga dentro de la cartelera oficial de la FILC.

Originaria de Nueva Rosita, Coahuila, Jessica ha destacado por su compromiso con la literatura y la cultura. En 2025 fue reconocida con una Mención Honorífica en el Premio Estatal de la Juventud, otorgado por el Gobierno de Coahuila en la categoría Artístico y Cultural.

Además, ha participado e impartido talleres y charlas en la Casa de la Cultura de Monterrey, Nuevo León, y en Saltillo, donde comparte con jóvenes escritores su experiencia en el proceso creativo: desde la gestación de una idea hasta su publicación.

Reconocimientos y talleres

Además tuvo una destacada participación presentando su libro Hilos y Agujas en la Feria Internacional del Libro en Monterrey "Las letras llevan al norte" en el mes de octubre del 2024.

Egresada del Tecnológico de la Región Carbonífera, Jessica ha regresado a su alma mater para presentar su obra y ofrecer talleres que buscan motivar e inspirar a las nuevas generaciones a luchar por sus sueños y nunca darse por vencidos.

La presencia de Jessica Alarcón en la FILC 2026 reafirma el talento y la creatividad que florecen en Nueva Rosita y en todo el estado de Coahuila.

Su participación es motivo de orgullo para su familia y la comunidad, que la reconoce como una representante digna de la identidad cultural de la región.

Desde San Juan de Sabinas su familia le extiende sus mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de su carrera literaria, confiando en que seguirá poniendo en alto el nombre de su tierra y de Coahuila en los escenarios culturales nacionales e internacionales.