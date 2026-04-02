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Coahuila

Ganaderos de Coahuila buscan reactivar exportación tras más de un año de cierre

Productores mantienen expectativas positivas luego de reunión con autoridades en el cruce Acuña–Del Río.

Por Angel Garcia - 02 abril, 2026 - 03:33 p.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con la esperanza de reabrir el cruce para la exportación de ganado, representantes de la asociación ganadera sostuvieron una reunión con autoridades del Puente Internacional en la frontera Acuña-Del Río.

      Reunión entre ganaderos y autoridades

      El encuentro reunió a integrantes del sector con el Administrador de la Aduana de Ciudad Acuña y la Directora del Puerto de Del Río, con quienes analizaron las condiciones actuales para retomar el envío de ganado hacia Estados Unidos.

      El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, mantiene gestiones para lograr la apertura del cruce, luego de más de un año sin exportaciones, situación que ha representado uno de los golpes más severos para los productores de la región.

      Expectativas del sector ganadero

      Durante la reunión se expuso que los ganaderos han cumplido con las normas y requisitos establecidos, por lo que ahora sólo se encuentran a la espera de un comunicado por parte de autoridades estadounidenses que permita reactivar la actividad.

      El sector mantiene expectativas positivas, al considerar que el avance en las gestiones podría derivar en noticias favorables en el corto plazo.

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