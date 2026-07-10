Ganaderos reportan millonarias pérdidas por cierre de exportaciones a Estados Unidos

CIUDAD ACUÑA, COAH. – La falta de exportación de ganado a Estados Unidos continúa generando pérdidas económicas para los productores mexicanos, quienes solicitan la reactivación del comercio binacional.

El presidente de la Unión Ganadera Regional de Coahuila, Homero Amezcua, informó que un año sin exportaciones representa pérdidas estimadas en 1.2 billones de dólares para los ganaderos mexicanos.

Agregó que, tras un año y medio sin exportar, las pérdidas para el sector ascienden a 1.8 billones de dólares, mientras que el impacto económico para el país se estima en 5 billones de dólares.

Acciones de la autoridad

El dirigente señaló que recientemente se realizaron trabajos para mejorar las estaciones cuarentenarias en Coahuila, con apoyo del gobernador Manolo Jiménez.

Asimismo, indicó que el Gobierno federal autorizó un apoyo de 650 millones de pesos para el sector; sin embargo, los recursos aún no se han concretado debido a la complejidad de los procedimientos para acceder a ellos.