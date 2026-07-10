Empresas fortalecen a la Cruz Roja de Ciudad Acuña con donativos y equipo

CIUDAD ACUÑA, COAH. – La Cruz Roja de Ciudad Acuña recibió apoyos en especie y recursos económicos por parte de empresas de la localidad, con el propósito de fortalecer la atención que brinda a la población.

El presidente del Patronato de la Cruz Roja en Acuña, Víctor Manuel Chávez Flores, destacó que estas aportaciones representan un importante respaldo para la institución y contribuyen a mejorar el trabajo que realizan los elementos durante sus servicios.

La empresa La Ada de Acuña S. de R.L. entregó guantes de látex para uso del personal operativo en sus recorridos y atenciones.

Donativo significativo para la Cruz Roja

Asimismo, la institución firmó un convenio de colaboración y recibió un donativo de 526 mil pesos por parte de la Fundación de Empresarios Coahuilenses (FEC), recurso que será destinado a la adquisición de una ambulancia.

Los apoyos, señaló la institución, fortalecen el trabajo conjunto entre la iniciativa privada y la benemérita Cruz Roja en beneficio de la comunidad.