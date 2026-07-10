Detienen a más de 20 personas durante operativos de seguridad en Acuña

CIUDAD ACUÑA, COAH. – Más de 20 personas fueron detenidas por diversas faltas administrativas durante los operativos de barrido del programa "A tu colonia la cuidamos todos", realizados en distintos sectores de la ciudad.

Las acciones fueron efectuadas de manera coordinada por autoridades de los tres órdenes de Gobierno, con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y fortalecer la seguridad en las colonias.

Acciones de la autoridad

Como parte de los operativos, los elementos recorrieron diferentes sectores del municipio y realizaron revisiones punto por punto para reforzar la vigilancia y atender reportes ciudadanos.

De acuerdo con la información proporcionada, las autoridades mantienen estas acciones de forma permanente para inhibir conductas que afecten a la población. Asimismo, señalaron la importancia de fortalecer el marco legal, debido a que algunas personas detenidas por faltas administrativas recuperan su libertad en pocos días.